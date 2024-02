Kylian Mbappe a primit o ofertă mult mai bună: 700 de milioane de euro!

Așa cum era de așteptat, Mbappe va semna cu Real Madrid, echipa care a încercat să-l transfere și în vară, dar fără succes. PSG i-a propus starului francez prelungirea contractului, doar că șefii de la Paris s-au lovit de refuzul fostului campion mondial.

Real Madrid îi va oferi lui Kylian Mbappe o primă de instalare în valoare de 150 de milioane de euro, dar și un salariu anual de aproximativ 15 milioane de euro.

Doar că francezul ar fi primit și o altă ofertă, mult mai avantajoasă din punct de vedere financiar, din partea celor de la Manchester United. Sir Jim Ratcliffe, implicat de o bună perioadă de timp ca acționar minoritar la clubul de pe Old Trafford, a vrut să dea o adevărată lovitură de imagine cu transferul lui Kylian Mbappe, scrie OK Diario.

Francezul a avut ”pe masă” o ofertă de 500 de milioane de euro pentru cinci ani, adică un salariu anual de 100 de milioane de euro, dar și o primă de instalare în valoare de 200 de milioane de euro, mult mai mare față de cea pe care o oferă Real Madrid. Doar că United s-a lovit de refuzul lui Kylian Mbappe, care vrea să se transfere pe ”Santiago Bernabeu”.

???? Manchester United reportedly offered Kylian Mbappé a salary of €500M over 5 years, with a signing bonus of €200M for this summer! ????????

Sir Jim Ratcliffe saw this potential transfer as a major coup but to no avail.

