„Mi-aș putea încheia cariera la finalul sezonului!” Cristiano Ronaldo a vorbit despre retragere 

Superstarul portughez urmează să împlinească 39 de ani, însă nu se gândește prea curând la retragere, după cum a confirmat chiar el. Recent, atacantul lui Al-Nassr a câștigat trei trofee în cadrul galei Globe Soccer Awards din Dubai, după ce a fost fotbalistul cu cele mai multe goluri marcate în 2023.

Cristiano Ronaldo a acordat un interviu în presa din Portugalia după câștigarea trofeelor, iar acolo a profitat să își 'înțepe' rivalul, pe Leo Messi, spunând că trofeele Balonul de Aur și FIFA The Best nu mai au credibilitate. Totodată, portughezul a vorbit și despre retragerea din fotbal și deși nu a dat un termen exact, a precizat că va face acest pas când va simți că nu mai poate face față ritmului.

„Așa cum le spun des prietenilor mei, viața este dinamică. Ziua de mâine este o necunocută. Mi-aș putea încheia cariera la finalul acestui sezon sau aș putea juca pentru încă trei ani... nu știu, sincer să fiu. Cât timp mintea și corpul meu sunt în condiții bune și mă bucur să joc fotbal, voi continua. Când voi simți că nu mai pot ajuta, voi fi primul să fac acest pas.

În aceste momente, mă simt într-o formă bună și încă simt satisfacție și fericire pe teren, chit că este la echipa națională sau la club. Continui și mă bucur”, a declarat Cristiano Ronaldo în interviul acordat pentru RECORD.

