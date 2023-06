Marocanul Bono a fost numit MVP-ul finalei de la Budapesta, meci care a avut loc în fața a 70.000 de spectatori.

Goalkeeper-ul în vârstă de 32 de ani, unul dintre cei mai buni portari și la CM de anul trecut, unde a ajuns cu Maroc până în semifinalele competiției din Qatar, a avut în timpul partidei mai multe intervenții salvatoare și și-a dirijcat excelent defensiva, mai ales în partea a doua a reprizei secunde. Esențial a fost însă la momentul culminant al partidei.

La loviturile de departajare, Mancini şi Ibanez au ratat, Bono apărând şuturile lor, iar Lucas Ocampos, Erik Lamela, Ivan Rakitic şi Gonzalo Montiel au transformat pentru iberici, iar Bryan Cristante a marcat golul italienilor. Campionul mondial Montiel a înscris după ce iniţial Rui Patricio apărase şutul său, însă penalty-ul a fost repetate, deoarece portarul lusitan nu păstrase un picior pe linia porţii.

Bono showed up when it mattered most for Morocco in the World Cup and Sevilla in the Europa League final.

