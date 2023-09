Șeicii l-au introdus pe croatul Marko Dugandzic ca arma principală pentru acest sezon. Fotbalistul de 29 de ani a fost comparat cu un tanc, statura sa impunâtoare și fizicul impresionant cucerindu-i pe arabi. ”Tancul croat este în Hail” a fost mesajul transmis de Al-Tai suporterilor.

Lider în România

Aventura din România i-a priit atacantului croat. Marko Dugandzic a reușit să înscrie 22 de goluri în sezonul precedent de Superligă, obținând titlul de golgheter al sezonului 2022-2023.

În noua stagiune de campionat Marko Dugandzic nu a scăzut ritmul, atacantul implicându-se în 7 goluri în 7 meciuri pentru Rapid, dintre care șase goluri și o pasă decisivă.

Dungandzic nu va fi uitat Rapid

Într-un interviu recent, finanțatorul Dan Șucu a declarat că decizia de a pleca a fost benefică pentru ambele părți, însă acest lucru nu face despărțirea mai ușoară: ”1,5 milioane de euro net. N-avem nevoie disperată de bani, dar era de așteptat să avem oferte pentru el. Au fost două-trei oferte înainte, vara asta.

Au fost mai multe oferte, le-a refuzat. Au fost mai puțini bani pentru noi și mai ales mai puțini pentru el. Aici discutăm despre o plată către el, peste un milion de euro pe an. Eu nu cred că, dacă am fi refuzat transferul ăsta, ar mai fi fost cel de anul trecut. Are aproape 30 de ani, căștigă în 2 ani cam 2,5 milioane de euro. Cred că asta a fost cea mai bună variantă și a avut un punct de vedere cât se poate de direct în ceea ce privește plecarea. Condițiile plecării lui au fost îndeplinite și era greu să întorci promisiunile” a declarat Dan Șucu