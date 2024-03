După ce a evoluat ultima oară în Europa pentru Manchester United, Cristiano Ronaldo a rămas liber de contract, după ce a intrat în conflict cu antrenorul Erik ten Hag.

Arabii l-au ademenit cu un salariu fabulos, în valoare de peste 200 de milioane de euro pe an, astfel că Ronaldo a semnat anul trecut un contract valabil pe două sezoane cu Al-Nassr.

Georgina Rodriguez, partenera lui Cristiano Ronaldo, a spus când ar urma să se retragă starul portughez. Videoclipul cu soția starului portughez, prezentă la Săptămâna de Modă de la Paris, s-a viralizat rapid pe internet.

”Cristiano, într-un an, e gata. Poate doi, nu știu sigur”, a spus Georgina.

Cristiano Ronaldo continuă să impresioneze în Arabia Saudită, chiar și la 39 de ani. A strâns 29 de partide pentru cei de la Al-Nassr, în toate competițiile, reușind să înscrie de 28 de ori și să ofere 11 pase decisive.

"Cristiano one more year, then it's over. Maybe two, I don't know."

"Cristiano one more year, then it's over. Maybe two, I don't know."

