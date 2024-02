Decizia luată în Arabia Saudită după gesturile obscene ale lui Cristiano Ronaldo

Duminică seară, Al Nassr a câștigat pe terenul lui Al Shabab, scor 3-2, meci în care Cristiano Ronaldo a marcat un gol din penalty. Pe rețelele sociale au apărut mai multe videoclipuri cu bucuria neobișunită a starului portughez.

După gol, Ronaldo a vrut să le transmită un mesaj fanilor lui Al Shabab, care ar fi scandat numele lui Lionel Messi tocmai pentru a-l provoca pe portughez. CR7 a făcut inițial semn că nu îi aude, iar ulterior a recurs la un gest obscen.

Comisia de Disciplină din Saudi Pro League a deschis o investigație pentru gestul "imoral" al lui Cristiano Ronaldo, anunță ziarul saudit Asharq Al-Awsat.

"Surse bine informate ne-au transmis că s-a deshis o investigație în cadrul Comisiei de Disciplină după gestul imoral al lui Cristiano Ronaldo dn fața fanilor lui Al Shabab. Gestul său a produs indignare printre spectatori și telespectatori.

Comisia de Disciplină va studia imaginile apărute după finalul meciului, iar o decizie ar urma să fie luată în următoarele două zile", au scris saudiții.

???? CRISTIANO RONALDO CRITICISED FOR APPEARING TO MAKE OBSCENE GESTURE IN SAUDI LEAGUE GAME

The action appeared to be directed at the rival Al Shabab supporters.

In the background, chants of "Messi" could be heard.#Ronaldo #CristianoRonaldo #viralvideo #AlNassr #CR7 pic.twitter.com/WSDtUBPSgs