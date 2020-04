Fotbalist din nationala Serbiei, ARESTAT pentru incalcarea restrictiilor de Covid-19! INCREDIBIL ce a putut sa faca jucatorul

Un fotbalist sarb a fost arestat dupa ce a incalcat restrictiile pentru coronavirus.

Atacantul Aleksandar Prijovic (29 de ani) a fost arestat vineri pentru incalcarea masurilor de restrictie a circulatiei in Serbia din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat sambata politia, citata de Reuters.

"Prijovic a fost arestat impreuni cu alte persoane si toti au fost prezentati procuraturii", a precizat directorul politiei nationale, Vladimir Rebic, pentru televiziunea publica, RTS.

"Ei au incalcat masurile de restrictie dupa ce au consumat bauturi in holul unui hotel din Belgrad dupa ora limita 5 dupa-amiaza si erau mai mult de cinci persoane prezente (circa 17-18, potrivit dpa). Si hotelul este responsabil, deoarece masurile interzis servirea mancarii si bauturii ... cu exceptia livrarilor la domiciliu", a explicat oficialul, potrivit Agerpres.

Guvernul sarb a impus restrictii intre 5 dupa-amiaza si 5 dimineata in timpul saptamanii si intre 1 dupa-amiaza si 5 dimineata de sambata pana luni, pentru a opri raspandirea virusului. Guvernul le-a spus cetatenilor si sa evite iesirile la iarba verde, activitatile recreative in aer liber si alte forme de adunare in public.

Serbia a intregistrat pana acum 1.476 cazuri de infectare cu coronavirus si 39 de morti.

Prijovic, care joaca la clubul saudit Al Ittihad, devine al doilea fotbalist sarb care incalca regulile carantinei, dupa Luka Jovic, de la Real Madrid. Jovic a fost pus sub acuzare in data de 19 martie ca a parasit apartamentul sau din Belgrad, desi trebuia sa stea 28 de zile în autoizolare dupa ce a revenit din Spania.

Aleksandar Prijovic are 13 selectii in nationala mare a Serbiei, pentru care a marcat si 2 goluri. Atacantul imbraca ultima oara tricoul selectionatei pe 7 iunie 2019, in preliminariile pentru Campionatul European.