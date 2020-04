A suferit coronavirusul o mutatie care ii poate afecta GRAV pe pacientii tineri? Raspunsul de ultima ora al unor experti romani stabiliti in SUA

In ultimele zile au existat informatii convorm carora coronavirusul ar fi suferit o mutatie si, astfel, e mult mai periculos pentru tineri.

Doina si Costel Atanasiu sunt doi virologi romani cu studii in SUA, Marea Britanie si Romania. Cei doi sunt stabiliti de aproape 20 de ani in Philadelphia, unde sunt angajati ai universitatii.

Intr-un interviu acordat site-ului ziaristii.com, sotii Atanasiu au vrut sa lamureasca problema mutatiilor pe care le-ar fi suferit virusul plecat din China. Expertii spun ca virusul nu afecteaza doar persoanele in varsta si ca au existat mai multe cazuri de tineri care s-au imbolnavit de COVID-19 si care au facut forme severe ale bolii. Oamenii de stiinta ii linistesc insa pe tineri: coronavirusul nu a suferit nicio mutatie care faca aceasta categorie de varsta mai vulnerabila in fata efectelor bolii.

"Probabilitatea de infectare este aceeasi pentru toate varstele. Virusul nu ucide doar persoane peste 60 de ani, e unul dintre cele mai mari falsuri care s-au spus. E un fals acceptat de incredibil de mutla lume. Mortalitatea persoanelor in varsta infectate este intr-adevar mult mai ridicata, dar de aici si pana la a crede ca daca esti tanar nu ai cum sa mori este o cale foarte lunga. Daca tinerii ar fi realizat ca si ei pot sa se imbolnaveasca sau chiar sa moara, probabil nu am mai fi vazut atat de multe cazuri de tineri iesint la picnic sau la plaja, cum s-a intamplat in Florida.

In ultimele zile am fost contactat de prieteni din Romania, speriati ca au auzit de cazul unei franceze de 16 ani care a murit in urma infectarii, al unei romance de 27 de ani, al unei fetite de 12 ani din Belgia si al unui bebelus din America. Intrebarea pe care toti mi-au pus-o a fost daca s-a mutat virusul incat acum omoara tineri. Nu, nu a aparut o tulpina mortala pentru tineri. Au fost cazuri de tineri morti inca din primele zile, dar probabil ca nu au fost suficient mediatizate", spun expertii pentru ziaristii.com.

