FOOTBALL LEAKS | Jorge Mendes, acuzat de frauda fiscala! Cum a castigat 67 de milioane de euro

Super-agentul care reprezinta unii dintre cei mai importanti jucatori din lume este in prim-plan in noile dezvaluiri facute de Der Spiegel.

Un nou raport al celor de la Mediapart, cei care analizeaza documentele obtinute de Der Spiegel, dezvaluie ca Jorge Mendes si sotia lui au castigat nu mai putin de 67 de milioane de euro, profit, prin compania super-agentului, Gestifute, fara sa plateasca vreo taxa prin compania inregistrata la Amsterdam.

Jorge Mendes a fost contactat pentru a se adresa dezvaluirilor si a emis un comunicat: "Intotdeauna mi-am platit taxele in Portugalia, acolo unde imi declar toate veniturile, inclusiv cele primite din strainatate, acolo unde imi platesc toate taxele legate de aceste incasari" a fost mesajul lui Mendes.

Insa afirmatiile lui Mendes nu sunt acoperite in totalitate. Intr-o investigatie in 5 tari s-a descoperit ca Mendes isi declara doar salariul si nu primeste in acte dividende din partea Gestifute, desi compania genereaza zeci de milioane de euro. Aceste dividende ar trebui taxate cu 28% in Portugalia, insa sunt transformate artificial in castig de capital prin vanzarea de actiuni, iar astfel sunt evitate taxele. Autoritatile din Portugalia au declarat practica abuziva inca din 2014.