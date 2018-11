Dispare Champions League? Anuntul OFICIAL facut de UEFA dupa dezvaluirile Football Leaks! Ce se intampla cu SUPER LIGA celor mai tari cluburi

Presedintele UEFA a negat informatiile dezvaluite de Der Spiegel.

Aleksander Ceferin, presedintele UEFA, a negat posibilitatea infiintarii unei Super Ligi cu cele mai tari cluburi din Europa. Conform documentelor Football Leaks, publicate de Der Spiegel, 11 dintre cluburile de top ale Europei au negociat pentru a crea un campionat nou din care sa nu retrogradeze niciodata! Motivul? Nemultumirile legate de faptul ca banii din UEFA Champions League sunt impartiti cu echipe din plan secund.

Conform jurnalistilor germani, Bayern a initiat discutiile iar Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Real Madrid, Barcelona, AC Milan, PSG si Juventus erau celelalte membre fondatoare. Cei de la Bayern au negat iar Karl-Heinz Rummenigge a amenintat ca ii va da in judecata pe cei de la Der Spiegel.

Acum, presedintele UEFA a vorbit despre subiect: "Avem cateva idei. Tot ce pot spune este ca o Super Liga este iesita din calcul. Nu se va intampla. Este o fictiune acum sau un vis" a spus Ceferin, citat de Four Four Two. Cel mai probabil, UEFA va confirma o a treia competitie inter-cluburi cu 32 de echipe. Aceasta ar putea deveni realitate dupa intalnirea programata de UEFA luna viitoare.