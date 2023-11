Fiul lui Kluivert a atins performanța lui Florin Răducioiu la doar 24 de ani! E al treilea din istorie care reușește asta 

Fiul lui Patrick Kluivert a fost titular în duelul lui Bournemouth cu Sheffield United din etapa 13 din Premier League. Justin a reușit să marcheze primul său gol în tricoul grupării engleze și a atins astfel o performanță incredibilă, pe care a reușit-o prima dată în istoria fotbalului Florin Răducioiu.

Cu reușita de sâmbătă seară, Justin Kluivert a devenit al treilea fotbalist din istorie care reușește să înscrie în toate cele cinci campionate de top ale Europei, după Florin Răducioiu și Stevan Jovetic.

Jucătorul olandez este al doilea fotbalist din istorie care reușește să marcheze în Premier League, LaLiga, Serie A, Ligue 1 și Bundesliga în secolul 21, după Stevan Jovetic, și al treilea din istorie, după Florin Răducioiu.

Performanța lui Kluivert e cu atât mai uluitoare cu cât a reușit să marcheze în Big5 la vârsta de 24 de ani. Winger-ul și-a început cariera la Ajax, apoi a fost transferat de AS Roma în 2018. Italienii l-au împrumutat la Leipzig din 2020 până în 2021, iar apoi l-au împrumutat la Nice, tot un sezon.

Ulterior a fost împrumutat la Valencia, unde a jucat timp de un sezon, pentru ca în această vară să fie vândut definitiv către Bournemouth.

5 - Justin Kluivert has become the second player to score in each of the big 5 European leagues (Premier League, LaLiga, Serie A, Ligue 1 and German Bundesliga) in the 21st century, after Stevan Jovetic. Completed. #SHUBOU pic.twitter.com/WbssCxiWgw