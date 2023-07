Son și-a decis viitorul! Ce a spus despre transferul în Arabia Saudită

Cotat la 50 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, Heung-min Son mai are contract cu gruparea londoneză până la finele stagiunii 2024/25.

Sud-coreeanul a vorbit despre viitorul său. Dacă presa internațională vehicula faptul că Son ar putea fi transferat în Arabia Saudită, fotbalistul a spintecat acum toate zvonurile.

Fotbalistul a lăsat de înțeles că va rămâne la Spurs, mai ales că sezonul precedent nu a dat cel mai bun randament și vrea să rectifice acest lucru.

„Dacă voiam să merg acolo nu mai eram acum aici. Sezonul trecut am suferit. Nu a fost Sonny pe care-l știam. Vreau să le arăt oamenilor adevăratul Sonny”, a spus Son, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

