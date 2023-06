E gata! Roberto Firmino s-a înțeles cu noua sa echipă

Chiar dacă Jurgen Klopp și-ar fi dorit ca atacantul brazilian să continue pe Anfield, Firmino și-a dorit o nouă provocare în cariera sa.

Atacantul nu a dus lipsă de oferte și a fost dorit de mai multe echipe importante din Europa, dar în cele din urmă a ales zona Golfului.

Jurnalistul Fabrizio Romano scrie că sud-americanul a ajuns la un acord cu Al-Ahli, urmând să susțină vizita medicală și să semneze un contract valabil până în 2026 cu fosta echipă lui Nicolae Stanciu. La noua sa echipă, Firmino va fi coleg cu Edouard Mendy, fostul portar al lui Chelsea.

Understand Roberto Firmino has now reached full verbal agreement with Al Ahli, here we go! ???????????????????????? #AlAhli

Medical tests still pending — final step to get the deal signed.

Contract will be valid until June 2026.

Firmino would join Édouard Mendy in case deal will be completed. pic.twitter.com/ZXGPTxcZtx