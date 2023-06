Surpriză! Roberto Firmino, aproape de a semna cu noua sa echipă

După ce și-a anunțat plecarea de la Liverpool, mai multe echipe importante au fost asociate cu atacantul brazilian, dar în cele din urmă acesta poate ajunge în Arabia Saudită.

În ultima perioadă, zvonurile potrivit cărora Firmino ar alege un transfer în zona Golfului s-au intensificat, iar acum jurnalistul Nicolo Schira scrie că transferul său la Al-Ahli este în ”faza finală”.

Arabii i-au pregătit lui Firmino un contract până în 2026, cu un salariu anual de 20 de milioane de euro.

Roberto #Firmino to #AlAhli as a free agent is at the final stage. Ready a contract until 2026 (€20M/year). #transfers ???????? https://t.co/wutGmkme5R