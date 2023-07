După ce a plecat de la Ajax, Dusan Tadic poartă deja ”negocieri avansate” cu o altă echipă de top!

Decarul sârb a cerut să fie lăsat să plece de la echipă, chiar dacă mai avea un an de contract cu fosta campioană a Olandei.

Tadic și-a explicat decizia printr-o declarație oferită pentru site-ul oficial al lui Ajax, iar acum este în căutarea unei noi echipe la care să impresioneze pe final de carieră.

Jurnalistul Nicolo Schira, care a anunțat despărțirea dintre decarul sârb și Ajax, a scris că Tadic este în negocieri avansate cu Beșiktaș, care-i pregătește un contract valabil pe două sezoane.

