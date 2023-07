Campionul mondial cu Argentina a ales să se întoarcă la clubul care l-a lansat în fotbalul mare. Angel Di Maria a fost prezentat oficial de Benfica, în fața a zeci de mii de fani, care s-au strâns la stadionul Da Luz, pentru a-l întâmpina. Fotbalistul s-a arătat extrem de emoționat de afecțiunea primită.

Jucătorul care a evoluat la Benfica între 2007 și 2010 a vorbit despre alegerea făcută, extrem de recunoscător pentru modul în care fanii l-au întâmpinat.

„E ceva inexplicabil. Am avut multe oferte, însă eram entuziasmat și îmi doream să mă întorc acasă, să mă simt din nou fericit. Știu că în Portugalia nu sunt lucruri obișnuite acestea și astăzi vă aflați cu toții aici pentru mine. Voi fi etern recunoscător.

Îi mulțumesc și președintelui, care mi-a oferit posibilitatea de a reveni. Ideea este să mai câștigăm titluri. Anul acesta, Benfica a câștigat trofeul cu numărul 38 și să sperăm că și în următorul putem urma același drum”, a declarat Di Maria conform TyC Sports.

????????❤️ Huge reception by Benfica fans as Di María returns to the club! (@B24PT) pic.twitter.com/OqMWMw2a4v