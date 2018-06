DEZASTRU la o echipa de Champions League! A pierdut dintr-un foc jucatori de peste 100 de milioane de euro fara sa primeasca nimic

Echipa care i-a interzis lui Nicolae Dica o calificare in grupele UEFA Champions League este in pragul unui colaps.

Uniunea Jucatorilor din Portugalia a anuntat ca 7 jucatori de la Sporting Lisabona si-au reziliat contractul in urma atacului fanilor din urma cu o luna. Patru dintre jucatorii lui Sporting prezenti la Campionatul Mondial - Rui Patricio, William Carvalho, Gelson Martins si Bruno Fernandes - li s-a alaturat lui Ruben Ribeiro, Bas Dost si Daniel Podence pe lista jucatorilor pe care Sporting ii pierde gratis.

Aproximativ 50 de fani au atacat jucatorii la baza de antrenament in luna mai, Bast Dost suferind o accidentare la cap. Atacul fanilor a venit dupa ce Sporting a ratat un loc de UEFA Champions League.

Sporting a avut oferte de peste 30 de milioane de euro in urma cu un an pentru fiecare dintre Carvalho, Martins sau Bruno Fernandes, jucatori care pot pleca acum gratis. Sporting a jucat in editia precedenta a UEFA Champions League, terminand pe locul 3 in grupa cu Barcelona si Juventus cu 7 puncte.