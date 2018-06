OFICIAL Liverpool a anuntat doua plecari importante! Anunt de ultima ora

Can are mai multe oferte importante. Cel mai probabil, mijlocasul german va ajunge la Juventus. Adus cu 12 milioane in 2014, Can a fost un om important pentru Liverpool. Clubul a incercat sa-l pastreze, dar nu a ajuns la un acord pentru extinderea acordului.

Can, 24 de ani, are 20 de meciuri in nationala Germaniei, insa n-a fost inclus in lotul pentru Cupa Mondiala din Rusia. Can a lipsit in ultima parte a sezonului si de la Liverpool, din cauza unei accidentari.

Jon Flanagan, 25 de ani, e un produs al centrului de tineret al lui Liverpool. La prima echipa are 40 de meciuri din 2010 incoace. A mai fost imprumutat la Burnley si Bolton, dar fara sa impresioneze.



