Tehnicianul român s-a înțeles deja cu o altă echipă: Jeonbuk Hyundai, formație din primul eșalon al Coreei de Sud, care se află pe locul opt după 17 etape disputate în primul eșalon.

Dan Petrescu a dezvăluit obiectivul pe care-l are la noua sa echipă

Dan Petrescu a vorbit despre echipa pe care urmează să o dirijeze, Jeonbuk Hyundai, și a remarcat faptul că obiectivul său va fi să câștige Liga Campionilor a Asiei.

„Am jucat cu Jeonbuk în Liga Campionilor când eram în China şi am rămas surprins de ce am găsit acolo, iar în acel an au câştigat trofeul. Ăsta este obiectivul meu în doi ani şi jumătate de contract: să câştig Liga Campionilor Asiei.

În primul rând trebuie să iau campionatul, pentru că echipa este pe locul şapte. Va fi greu”, a spus Dan Petrescu, potrivit OrangeSport.

Fotbalistul de top care l-a chemat pe Dan Petrescu în Coreea de Sud: „M-a sunat și m-a întrebat dacă sunt interesat”

„Roberto Di Matteo m-a sunat, m-a întrebat dacă sunt interesat, el e consilier acolo. Am jucat împreună la Chelsea cinci ani. Am fost şi în China, şi în Rusia, am făcut asta mereu. Aveam nevoie de o nouă provocare, asta e clar. Orice negociere e lungă”, a spus Dan Petrescu, potrivit OrangeSport.

Cariera de antrenor a lui Dan Petrescu

De-a lungul carierei sale, Dan Petrescu a stat pe banca tehnică a celor de la Sportul Studențesc, Rapid București, Wisla Krakow, Unirea Urziceni, Kuban Krasnodar, Dinamo Moscova, Al-Arabi SC, ASA Târgu Mureș, JS Suning, Al-Nasr, GZ Hengfeng, Kayserispor și CFR Cluj.

În cele trei mandate la CFR Cluj, Dan Petrescu și-a trecut în CV patru titluri de campion: 17/18, 18/19, 19/20, 21/22. Prima dată a câștigat campionatul României în stagiunae 2008/09, moment în care o dirija pe Unirea Urzicenu, echipă desființată în 2011.