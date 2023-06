Becali începe campania de transferuri de la FCSB: ”Azi ne întâlnim cu jucătorul”

Patronul FCSB a ”strâmbat din nas” din cauza pretențiilor salariale ale fostului atacant al piteștenilor, astfel că se va reorienta asupra unui alt jucător.

Gigi Becali s-a reorientat: îl vrea pe Mamadou Thiam!

Mamadou Thiam, atacantul senegalez de la U Cluj, este acum noua țintă a lui Gigi Becali. Impresarul Florin Vulturar anunță că a purtat discuții cu reprezentanții clubului, iar în cursul zilei de sâmbătă ar urma să aibă loc o nouă întâlnire, la care va fi prezent și jucătorul.

"Ați intuit corect, Mamadou Thiam este atacantul despre care vorbim. Am discutat cu cei de la U Cluj, iar azi am să am o întâlnire și cu jucătorul. Este prematur să vorbim despre un transfer iminent, dar vom vedea", a spus agentul, la Digi Sport.

Mamadou Thiam (28 de ani) e cotat la 600.000 de euro, conform site-urilor de specialitate. Vârful a evoluat de-a lungul carierei sale la echipe precum Dijon, Clermont Foot, Barnsley FC, KV Oostende, AS Nancy și 'U' Cluj.

În ediția 2022/23 a Superligii României, Mamadou Thiam a bifat 19 apariții în sezonul regulat pentru 'U' Cluj, reușind să marcheze de șapte ori și să paseze decisiv într-o situație. În play-out-ul campionatului, seneglaezul a înscris de două ori în opt meciuri!