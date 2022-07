Cristiano Ronaldo a reacționat oficial, după ce portughezii i-au anunțat revenirea la Sporting

Presa internațională a scris că starul portughez este nemulțumit de faptul că va rata în premieră prezența în grupele Ligii Campionilor, dar și din cauza campaniei modeste de a lui Manchester United, care abia azi a oficializat o mutare pe bani mulți - fundașul central Lisandro Martinez, de la Ajax, pentru 57 de milioane de euro.

Ronaldo nici nu a mers cu Manchester United în cantonament, invocând motive familiale, iar presa internațional a oferit mai multe posibile destinații pentru portughez: Chelsea, Bayern, PSG sau Sporting.

Duminică, pe contul de Instagram al Sport TV Portugal, a fost publicată informația conform căreia Ronaldo ar fi aproape de o revenire la Sporting Lisabona. Portughezii se bazau pe faptul că "pe rețelele sociale circulă o imagine cu o mașină care ar fi a lui Cristiano Ronaldo, aflată la Stadionul Jose Alvalade".

Cristiano Ronaldo a ținut să clarifice situația de unul singur și a adăugat un comentariu la postarea respectivă: "Fals".

???? Cristiano Ronaldo has described rumours linking him with a move back to Sporting CP as 'fake'.

(Source: ig/cristiano) pic.twitter.com/PzMaQIaNq2