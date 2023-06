Naționala Portugaliei este lider în Grupa J, unde are trei victorii consecutive, toate cu peste trei goluri marcate și fără gol primit. Meciul cu Islanda din deplasare a fost unul extrem de important pentru căpitanul naționalei și cel mai bun marcator al tuturor timpurilor, Cristiano Ronaldo (38 ani).

Superstarul portughez a fost premiat după ce a intrat în Cartea Recordurilor. Datorită faptului că selecționerul Roberto Martinez l-a trimis titular în duelul din Islanda și astfel Cristiano Ronaldo a bifat o nouă bornă impresionantă. Atacantul a devenit primul fotbalist din istorie care atinge 200 de apariții internaționale.

Înainte de startul partidei, Cristiano Ronaldo a fost premiat cu certificatul care atestă recordul său, alături de un buchet de flori.

Cristiano Ronaldo gets a Guinness World Record after becoming the first male player EVER to make 200 international appearances ????

Still breaking records ???? pic.twitter.com/bxfNxCytOx