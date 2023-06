Cristiano Ronaldo și Karim Benzema sunt cele mai mari nume care evoluează în Arabia Saudită, cel din urmă fiind transferat de campioana Al Ittihad în această vară. În prima ligă avem și doi antrenori români, pe Cosmin Contra (Damac FC) și Marius Șumudică (Al Raed) și am putea avea și un fotbalist român.

Din informațiile www.sport.ro, o grupare nou-promovată în prima ligă a Arabiei Saudite, Al-Riyadh SC, dorește să îl transfere pe Alin Toșca (31 ani), fostul fundaș al naționalei României. Toșca este jucătorul lui Benevento din iarna acestui ani, gruparea italiană transferându-l din postura de jucător liber de contract după despărțirea de Gaziantep.

Alin Toșca, dorit în Arabia Saudită

Românul mai are contract până în iunie 2025, însă Benevento a retrogradat în Serie C, astfel că șansele să plece sunt extrem de mari. Al-Riyadh a promovat în acest sezon în prima ligă a Arabiei Saudite.

Alin Toșca a fost crescut de FCSB, dar a mai jucat la echipe precum Viitorul, Unirea Urziceni, Real Betis, Benevento, PAOK Salonic și Gaziantep.

850.000 de euro este cota de piață a lui Alin Toșca conform Transfermarkt.

Fundașul are 30 de meciuri jucate în naționala României, de la care s-a retras în urmă cu un an.

Alin Toșca s-a retras de la naționala României

„Astăzi închid un capitol, au fost 7 ani minunați, fiecare dintre ei însemnând meciuri pentru mine în tricoul echipei naționale. Oricând, oricum, pe orice post, am fost gata să dau totul și chiar am dat totul pentru România.

Decizia mea nu a fost influențată de nimic din tot ce înseamnă echipa națională, atmosferă, coechipieri, staff, suporteri, Federație.

Pentru a evita orice speculații, vă asigur că retragerea mea nu a fost nici cauzată, nici încurajată de Edward Iordănescu. Ne cunoaștem de ani buni, am încredere în capacitatea lui de a găsi alte soluții și sunt sigur că România se poate califica la EURO 2024!

De aceea, vă rog să îmi respectați decizia fără a crea în jurul acesteia discuții și speculații fără adevăr. Nu mi-ar face bine nici mie, nici echipei naționale.

Am avut o relație fără urmă de conflict cu toți selecționerii cu care am lucrat, staff-urile lor tehnice și staff-urile suport de la echipa națională. Cu toți coechipierii mei, cărora le mulțumesc. De asemenea, am construit o relație corectă și de respect cu reprezentanții Federației, în toți acești ani. Am apreciat mereu sprijinul suporterilor și am încercat să le răspund cu tot ce am mai bun ca fotbalist.

Fiecăruia din cei de mai sus le mulțumesc pentru încrederea acordată și pentru ajutorul pe care l-am primit.

Le urez coechipierilor mei mult succes și noroc! Am fost, sunt și voi rămâne mereu suporterul necondiționat al echipei naționale. Hai România!”, a spus Toșca, pentru FRF.

VIDEO - Singurul gol înscris de Alin Toșca la echipa națională