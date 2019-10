Clubul unde presedintele, antrenorul si capitanul fac parte din aceeasi familie! Trei romani au jucat la acest club

Echipa joaca la o ora distanta de Iasi.

Speranta Nisporeni, ocupanta locului 6 in Divizia Nationala din Moldova, se gaseste intr-o situatie deosebita. Clubul e condus de Petru Efros (54 ani), fost jucator la Zimbru Chisinau, Tavria Simferopol si Vorskla Poltava, apoi antrenor la Izvoras Drasliceni, Besiktas Chisinau, Zimbru Chisinau, FC Edinet si al nationalei Moldova U17 si patron al clubului Agro Chisinau. Fost impresar, el a fost finalist al Mondialului de Futsal, in 1994, cu nationala Moldovei, dar si finalist al Euro 2001, cu reprezentativa moldoveneasca U17, ca antrenor.

Speranta Nisporeni este antrenata de Cristian Efros (27 ani), fiul presedintelui. Acesta a jucat la Vointa Snagov, FC Costuleni si Rapid Ghidighici si pregateste echipa din 2014, la finalul sezonului trecut reusind sa o aduca pe locul 4 si sa o califice in premiera in cupele europene, moldovenii fiind eliminati de Nefci Baku, in turul 1 al Europa League, dupa 0-3 si 0-6.

Nepotul presedintelui, Stefan Efros (29 ani), este capitanul echipei. El a mai evoluat pentru Milsami Ursidos si Real Succes Chisinau, fiind legitimat la echipa din Nisporeni din 2013. Stefan joaca pe postul de fundas central, este capitanul echipei din 2017, are o selectie pentru nationala Moldovei si este considerat a fi unul dintre cei mai valorosi jucatori de fotbal pe plaja din tara vecina.

La echipa din Moldova au evoluat, in ultimii ani, si fotbalistii romani Alin Seroni, Mihai Onicas si Horia Crisan.