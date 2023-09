Christophe Galtier și-a găsit echipă, după ce a fost dat afară de la PSG

Șefii grupării pariziene au fost nemulțumiți de parcursul modest al echipei din UEFA Champions League, motiv pentru care au decis să apeleze la Luis Enrique.

În prezent liber de contract, Galtier este foarte aproape de a semna cu noua sa echipă. Este dorit în Qatar, la Al-Duhail, grupare cu care se află în discuții avansate.

Qatarezii îi oferă un contract valabil până în 2025, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon, notează jurnalistul Nicolo Schira pe pagina sa de Twitter.

