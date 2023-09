Ultima decizie luată de Kylian Mbappe îi va enerva pe șefii lui PSG

Real Madrid ar fi fost favorită pentru transferul golgheterului francez, dar în cele din urmă acesta a rămas la PSG. Parizienii încearcă să-l convingă să semneze un nou contract cu campioana Franței, dar până acum nu au avut succes.

Mbappe a decis să mai joace timp de un an la Paris și a renunțat la „bonusul de loialitate” în valoare de 100 de milioane de euro pentru a se putea întoarce la echipă.

Acum, publicația franceză L'Equipe anunță că atacantul nu va semna un nou contract cu PSG, astfel că este din ce în ce mai probabil ca cele două părți să se despartă în vara anului următor.

Mbappe a început cum nu se putea mai bine acest sezon din campionatul Franței. În primele trei partide a marcat de cinci ori pentru echipa sa.

Site-urile de specialitate îi oferă vârfului o cotă de piață de 180 de milioane de euro.

???? Kylian Mbappé has agreed to waive more than €100M in loyalty bonuses at PSG so he can return to the team, however, he will NOT be extending his contract.

(Source: @lequipe) pic.twitter.com/OdQi4ynGuM