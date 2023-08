Portarul român a plecat gratis de la AC Milan, după trei ani petrecuți la echipa „rossonerilor”, alături de care a reușit să câștige primul Scudetto al formației din ultimii 10 ani.

Câte goluri a încasat Ciprian Tătărușanu de când s-a înțeles cu arabii

De când a semna cu Abha, Ciprian Tătărușanu a apărat în doar două meciuri: împotriva fostei echipe a lui Marius Șumudică, Al-Raed, din etapa a doua, și împotriva lui Al Taawoun, trupa pe care a pregătit-o și Constantin Gâlcă în perioada 2016-2017.

Iar Ciprian Tătărușanu, din cele două partide, a încasat un singur gol, în ultima etapă, împotriva celor de la Al-Taawoun, meci în care a și fost penalizat cu cartonașul galben în minutul 84.

Abha se află pe locul 11 în prima divizie din Arabia Saudită, cu doar trei puncte. Clubul saudit a înregistrat, în consecință, o victorie și două rezultate negative.

"De ce ai ales Abha?". Răspunsul surprinzător oferit de Ciprian Tătărușanu

Florin Tene (54 de ani), antrenorul de portari care a lucrat cu Tătărușanu atât la FCSB, cât și la naționala de tineret a României, dezvăluie că a discutat cu goalkeeper-ul după transferul în Arabia Saudită.

"Am mai vorbit cu el. Ne dăm mesaje la două-trei săptămâni. A rămas un băiat de mare bun simț. Eu am lucrat cu el și la echipa națională de tineret alături de Pantilimon. Am lucrat și la Steaua, îl cunosc destul de bine. Eu zic că nu a făcut un pas înapoi, o să vedeți ce înseamnă Arabia Saudită din punct de vedere al calității.

Am vorbit cu el acum. S-a dus într-un oraș foarte frumos de munte, Abha. Chiar vorbeam cu el și l-am întrebat de ce a ales orașul ăsta. A zis: 'Nea Florin, aici e răcoare, e munte!'. E băiat deștept. L-am întrebat cum face cu familia, cu căldura, pentru că acolo e greu, abia după 8 seara ieși din casă.

A zis că acolo e răcoare și eu știu ce înseamnă orașul, pentru că am jucat de două ori acolo. Eu cred că a făcut o alegere bună. Are 37 de ani, e un nume greu în fotbalul românesc și în fotbalul european. La cum îl cunosc, mai apără încă 3-4 ani ușor, dar depinde de entuziasmul pe care îl are", a spus Florin Tene, la Poveștile Sport.ro.