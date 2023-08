În această lună, Tătărușanu a fost prezentat oficial la Abha Club . Clubul din prima ligă a Arabiei Saudite i-a oferit un contract pe două sezoane, iar fostul portar al naționalei României a debutat deja fără gol primit în partida cu Al Raed, scor 1-0.

Florin Tene, despre Ciprian Tătărușanu, la Poveștile Sport.ro

Florin Tene (54 de ani), antrenorul de portari care a lucrat cu Tătărușanu atât la FCSB, cât și la naționala de tineret a României, dezvăluie că a discutat cu goalkeeper-ul după transferul în Arabia Saudită.

"Am mai vorbit cu el. Ne dăm mesaje la două-trei săptămâni. A rămas un băiat de mare bun simț. Eu am lucrat cu el și la echipa națională de tineret alături de Pantilimon. Am lucrat și la Steaua, îl cunosc destul de bine. Eu zic că nu a făcut un pas înapoi, o să vedeți ce înseamnă Arabia Saudită din punct de vedere al calității.

Am vorbit cu el acum. S-a dus într-un oraș foarte frumos de munte, Abha. Chiar vorbeam cu el și l-am întrebat de ce a ales orașul ăsta. A zis: 'Nea Florin, aici e răcoare, e munte!'. E băiat deștept. L-am întrebat cum face cu familia, cu căldura, pentru că acolo e greu, abia după 8 seara ieși din casă.



A zis că acolo e răcoare și eu știu ce înseamnă orașul, pentru că am jucat de două ori acolo. Eu cred că a făcut o alegere bună. Are 37 de ani, e un nume greu în fotbalul românesc și în fotbalul european. La cum îl cunosc, mai apără încă 3-4 ani ușor, dar depinde de entuziasmul pe care îl are", a spus Florin Tene, la Poveștile Sport.ro.

De-a lungul carierei sale fotbalistice, Ciprian Tătărușanu a fost legitimata la echipe precum Gloria Bistrița, FCSB, Fiorentina, FC Nantes, Olympique Lyon și AC Milan.

Cele mai multe apariții le-a bifat la gruparea roș-albastră, 187, dar și la Fiorentina a impresionat cu 101 meciuri. La naționala României, Tătărușanu a fost convocat de 73 de ori.

În sezonul 2021/22, a câștigat Scudeto cu AC Milan. A fost al cincilea trofeu din cariera lui Ciprian Tătărușanu, care a mai câștigat campionatul României de două ori cu FCSB (12/13, 13/14), o dată Cupa României (10/11) și Supercupa României (13/14), tot cu FCSB.