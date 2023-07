Căpitanul lui Inter Miami, dezvăluiri despre Leo Messi! Cum s-a integrat argentinianul 

DeAndre Yedlin, căpitanul grupării din MLS a vorbit despre primele zile petrecute alături de campionul mondial, dezvăluind că Messi comunică cu toată lumea.

Mai mult decât atât, fundașul a dezvăluit că Leo Messi a sărit în ajutorul unuia dintre coechipieri care avea nevoie să obțină niște bilete.

„Engleza lui e suficient de bună încât să te poți înțelege cu el. Vorbește cu toată lumea. Nu știam că Messi era în grupul nostru de discuție. Campana avea nevoie de bilete pentru evenimentul de duminică. A apărut Messi și a întrebat: 'De câte ai nevoie?'”, a dezvăluit DeAndre Yedlin.

Inter Miami fullback DeAndre Yedlin on first few days with Messi:

“His English is enough to get by. He talks to everyone.”

“I didn’t know Messi was in the group chat. Campana needed tickets for the event on Sunday. Messi popped in “How many do you need?” @FelipeCar ????️???????? pic.twitter.com/6VOKrt8t6k