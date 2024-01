Bild face anunțul: antrenorul german care e favorit să o preia pe Barcelona

Înfrângerea usturătoare cu Villarreal l-a făcut pe Xavi să anunțe că a decis să plece de la echipă în luna iunie, când se va încheia sezonul, indiferent de deznodământ. Imediat după anunțul făcut de antrenorul catalan au apărut speculații legate de posibilii înlocuitori ai acestuia.

Hansi Flick, printre favoriții să îl înlocuiască pe Xavi Hernandez

Conform Bild, Hansi Flick se numără printre favoriții la preluarea băncii tehnice a Barcelonei. Fostul selecționer al naționalei Germaniei este pe placul lui Joan Laporta, care l-a dorit la gruparea blaugrana și în trecut. Flick a fost pe banca lui Bayern în umilința din 2020, scor 2-8 din UEFA Champions League.

Sursa citată informează că Barcelona a încercat să îl convingă pe Flick să semneze în 2021, printr-o videoconferință, însă neamțul a refuzat oferta. Hansi Flick a rămas liber de contract după mandatul eșuat la naționala Germaniei, iar catalanii și-ar îndrepta din nou atenția spre el.

Hansi Flick a fost antrenorul lui Bayern Munchen din noiembrie 2019 până în iunie 2021. A preluat naționala Germaniei în august 2021, dar s-a despărțit de Mannschaft în septembrie 2023, după ce au fost eliminați din faza grupelor la Mondialul din Qatar.

Xavi pleacă de la FC Barcelona la finalul sezonului

Xavi mai are contract până în vara anului 2025, însă a hotărât ca la finalul acestui sezon să părăsească banca tehnică "pentru binele clubului".

"Am decis ca de la 30 iunie să nu mai fiu antrenorul Barcelonei. E cea mai bună decizie. Voi da ce am mai bun în aceste patru luni. Consider că putem avea un sezon bun și că lucrurile se vor schimba.

I-am explicat acum decizia președintelui. Am o relație foarte bună cu el și cu ceilalți din conducere. Încrederea lor în mine a fost una deplină. Decizia mea nu are legătură cu situația economică, ci consider că aceasta este cea mai bună decizie pentru club. Nu vreau să fiu o problemă.

Consider că proiectul nostru trebuie să se încheie pe 30 iunie. Cred că jucătorii vor fi eliberați astfel și va relaxa situația generală din cadrul clubului. Am luat decizia de câteva zile și într-un fel m-am eliberat. Îmi doresc să fiu o soluție, nu o problemă pentru club.

Am fost o soluție acum doi ani și trei luni, dar acum, gândind pentru club, căruia îi doresc ce e mai bine, cel mai bine e să plec pe 30 iunie", a declarat Xavi.

Xavi este antrenorul Barcelonei din noiembrie 2021. Fostul mare mijlocaș al catalanilor a câștigat două trofee ca antrenor - titlul și Supercupa Spaniei, în sezonul precedent.

În startul acestui an, Barcelona a pierdut finala Suprcupei Spaniei contra lui Real Madrid, scor 1-4.

În LaLiga, formația catalană ocupă locul 3, cu 44 de puncte, la 10 lungimi în spatele liderului Real Madrid și la 8 sub Girona.

Eliminată recent din Cupa Spaniei, Barcelona va mai evolua în Liga Campionilor, acolo unde este calificată în optimile de finală și va înfrunta Napoli.