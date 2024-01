"Un dezastru, cele mai proaste minute din carieră". Jucătorul de la FC Barcelona, necruțător după eșecul cu Villareal

Meciul de pe Camp Nou a avut o primă repriză cu doar un gol înscris. Gerard Moreno a deschis scorul pentru Villarreal, în minutul 41, iar în minutul 54 Ilias Akhomach a făcut 2-0.

În minutul 60, gazdele au înscris prin Ilkay Gundogan, pentru ca în minutul 68, neamțul să ofere assist-ul pentru Pedri, care a egalat.

Eric Bailly a înscris în propria poartă, în minutul 71, şi i-a adus pe catalani în avantaj. Guedes a reuşit egalarea pentru oaspeţi, în minutul 84. Jocul a fost prelungit cu 12 minute, iar Villarreal a punctat de două ori, prima oară prin Sorloth (min. 90+9), a doua oară prin Jose Luis Morales (min. 90+12).

"Este vina noastră. Colegii mei au jucat foarte bine, dar la nivel personal, a fost unul dintre cele mai proaste meciuri pe care le-am jucat în viața mea. A fost un dezastru, cele mai rele 45 de minute din carieră", a declarat Joao Cancelo, la finalul partidei.

Xavi și-a anunțat plecarea de la FC Barcelona

După meciul pierdut dramatic de FC Barcelona, tehnicianul catalanilor a anunțat că nu va mai continua la echipă din sezonul următor.

"Am decis ca de la 30 iunie să nu mai fiu antrenorul Barcelonei. E cea mai bună decizie. Voi da ce am mai bun în aceste patru luni. Consider că putem avea un sezon bun și că lucrurile se vor schimba", a declarat Xavi.

Xavi este antrenorul Barcelonei din noiembrie 2021. Fostul mare mijlocaș al catalanilor a câștigat două trofee ca antrenor - titlul și Supercupa Spaniei, în sezonul precedent.