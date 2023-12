Antrenorul român se află pe banca tehnică a azerilor din iulie 2023 și mai are contract cu Neftchi Baku până la finele sezonului 2024/25. După 19 prezențe la cârma echipei, Adrian Mutu a înregistrat o medie de 1.37 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Azerii îl fac praf pe Adrian Mutu: ”Doar atât știe să facă”

Neftchi Baku a legat două victorii consecutive în primul eșalon (3-2 vs. Turan și 1-0 vs. Zira), doar că azerii încă nu sunt mulțumiți de evoluția echipei sub comanda fostului antrenor de la Rapid, Adrian Mutu.

În campionat, Neftchi se află pe poziția a treia cu 25 de puncte. Șapte victorii, patru rezultate de egalitate și cinci înfrângeri a înregistrat echipa pregătită de tehnicianul român după 16 etape desfășurate în ligă.

”Mutu este ocupat doar să vorbească. Nu îi este clar nici lui ce fotbal joacă Neftchi. Unde ajungi cu un astfel de joc?”, a spus jurnalistul Elchin Jafarov, potrivit sportinfo.az.

Pentru Neftchi Baku urmează meciul împotriva celor de la Qarabag de pe stadionul ”Tofiq Bahramov” din Baku. Partida va conta pentru a 17-a rundă din campionat.

Cariera de antrenor a lui Adrian Mutu

Mutu a stat de-a lungul carierei sale de antrenor pe banca tehnică a celor de la FC Voluntari (aprili 2018 - iunie 2018), Wahda Reserve (iulie 2018 - decembrie 2019), România U21 (ianuarie 2020 - aprilie 2021), FCU Craiova (mai 2021 - octombrie 2021) și Rapid București (maartie 2022 - iulie 2023), înainte să o preia pe Neftchi Baku.

Pe giuleșteni i-a lăsat cu o săptămână înainte să înceapă sezonul 2023/24 al Superligii României, după ce își asigurase o medei de 1.72 puncte pe meci, potrivit site-urilor de specialitate, și 54 de apariții pe banca tehnică a celor de la Rapid București.