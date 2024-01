Au început negocierile pentru transferul lui Marco Asensio!

Fostul jucător de la Real Madrid, de trei ori câștigător de UEFA Champions League, nu s-a impus ca titular în echipa lui Luis Enrique și ar putea pleca de la PSG.

Asensio și-ar dori să ajungă la o echipă la care poate să primească mai multe șanse ca titular. Bayer Leverkusen, surpriza sezonului de până acum din Bundesliga, l-ar dori pe fostul jucător de la Real Madrid.

Potrivit jurnalistului Florian Plettenberg, negocierile dintre echipa pregătită de Xabi Alosno și reprezentanții lui Asensio ar fi început deja, dar transferul ar fi greu de realizat.

???????? Exclusive News: Bayer 04 Leverkusen has been exploring a transfer for Marco #Asensio in the last few hours!

➡️ Talks took place but it’s difficult to realize …

Nevertheless, one to watch until Deadline Day as he could leave #PSG in the next days. @berger_pj |… pic.twitter.com/mFDyGyRgC4