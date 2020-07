Are 20 de kilograme in plus, dar e gata sa revina pe teren! BREAKING NEWS: cu cine vrea sa semneze Wesley Sneijder

Atacantul olandez s-a retras pe 12 august 2019 de la Al Gharafa din Qatar, insa acum ar cantari optiunea de a reveni pe terenul de fotbal.

Cu 20 de kilograme in plus, Sneijder si-ar fi exprimat dorinta de a reveni pe terenul de joc pentru Utrecht.

"Pot sa intru in forma in 3 luni. Trebuie sa analizez situatia si vom vedea. Teoretic, este posibil, insa nu este o decizie pe care sa o iei in 24 de ore", a spus Snejider pentru GYGS Podcast.

