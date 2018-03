Antrenorul lui AEK Atena le-a povestit celor de la Marca despre INFERNUL de la Salonic: "Putea sa scoata arma si sa TRAGA!" De ce nu au continuat meciul

Joi 15 martie 22:00 PRO X: Arsenal - AC Milan in Europa League! Marti, 13 martie, in direct la PRO TV: 21.45 Man United - Sevilla! Bucurati-va de fotbal!

Partida PAOK Salonic - AEK Atena a fost oprita in prelungiri dupa reusita lui Fernando Varela, anulata initial de arbitru. Antrenorul celor de la AEK, Manolo Jimenez, a vorbit pentru Marca despre nebunia de aseara.

"PAOK a inscris un gol din offside, arbitrul l-a anulat iar jucatorii (lui PAOK) au inceput sa protesteze si a tinut totul vreo 4-5 minute. Apoi a intrat un domn pe teren, toata lumea spune ca e vorba despre presedintele lui PAOK, si s-a dus direct la arbitru si apoi la banca noastra si a amenintat pe toata lumea.



Nu ne-am temut pentru integritatea noastra la inceput, insa apoi am vazut acea poza cu arma si ne-am spus: <E nebun, putea sa inceapa sa traga>. Este adevarat ca la inceput nu am stiut ca are un pistol la brau si chiar daca are autorizatie de a avea arma, nu este normal ca presedintele unui club sa intre pe teren si sa protesteze.



PAOK a pierdut 3 puncte dupa atacul asupra lui Oscar Garcia, punctele au fost returnate, au revenit in clasament si au venit sa lupte. Nu este prima data cand se intampla asa ceva pe terenul lor. S-a luat decizia sa li se dea punctele inapoi, diferenta s-a transformat in 2 puncte. Imaginati-va ca ne gandeam ca va fi un meci fara public si in ultima clipa s-a decis sa li se permita fanilor sa intre.



Nu e normal, asa ceva li s-a intamplat si celor de la Olympiacos cu PAOK, noua cu PAOK, anul trecut celor de la Panathinaikos cu PAOK. Trebuie facut ceva, o asemenea tara nu merita asa ceva. Politia ne-a protejat in permanenta, sunt multe controale la fiecare meci.



Arbitrul a vrut sa continuam sa jucam ultimele minute dar presedintele nostru nu ne-a lasat, mai ales dupa ce am fost amenintati de acel gentleman care a intrat pe teren. Imaginile vorbesc de la sine. Partida s-a incheiat 0-0 si nu stiu ce se va intampla" a declarat antrenorul lui AEK Atena pentru Marca.