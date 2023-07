Andre Onana confirmă plecarea de la Inter! Mesajul emoționant postat 

Portarul a anunțat oficial despărțirea de gruparea italiană, prin intermediul unui mesaj emoționant pe care l-a postat pe rețelele sociale. Andre Onana a publicat un clip în care apar cele mai importante momente ale carierei sale în tricoul lui Inter, alături de mesajul adresat fanilor, atât în italiană cât și în engleză.

Andre Onana: „Nu mi-am imaginat că va fi atât de dificil!”

Manchester United a oficializat, ulterior, transferul lui Andre Onana, care a semnat un contract valabil pe cinci ani.

„Nu mi-am imaginat vreodată că o despărțire o să fie atât de dificilă. În urmă cu un an am devenit nerazzurro, mulți oameni mi-au spus că acest club și acest oraș au ceva special. Acum pot confirma asta. În primele mele zile ca nerazzurro am realizat că aici este o familie, că aparținând lui Inter este o modalitate de a înțelege viața.

M-am îndrăgostit de San Siro, peluză și de oraș. Acum circumstanțele sunt potrivite să încep o nouă călătorie în Manchester. O fac cu un mare entuziasm, știind însă că îmi veți lipsi. Am recunoștință eternă pentru toți fanii lui Inter, faceți acest club incredibil.

Poate într-o bună zi drumurile noastre se vor intersecta din nou, însă acum e timpul pentru noi provocări și să vă încurajez de la distanță. Jucătorii vin și pleacă, dar clubul rămâne întotdeauna, iar Inter este peste orice și oricine”, a scris Andre Onana pe Instagram.

Cifrele lui Andre Onana

Goalkeeperul camerunez a fost produs de Academia lui Samuel Eto'o, dar a trecut și pe la Academia Barcelonei, unde a evoluat pentru reprezentativele U16, U18 și U19 ale grupării.

Ajax: 214 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 192 goluri primite, 85 paritde în care nu a primit gol

Inter Milano: 41 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 36 goluri primite, 19 partide în care nu a primit gol

La Manchester United, Andre Onana se va lupta pe post cu Dean Henderson (cotat la 18 milioane de euro), Matej Kovar (1.8 milioane de euro) și Tom Heaton (500.000 de euro). În cosecință, camerunezul va fi al patrulea portar legitimat la „diavolii roșii”.