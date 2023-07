E gata! Manchester United i-a găsit înlocuitor lui David de Gea

După 12 ani, ibericul nu va mai fi varianta #1 pe postul de goalkeeper la Manchester United. Erik ten Hag a găsit însă varianta cea mai bună de înlocuire a lui David de Gea.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a anunțat pe rețelele social media că Inter Milano și „diavolii roșii” sunt pe cale să încheie transferul lui Andre Onana.

„Portarul va face vizita medicală și va semna contractul cu Manchester United, care i-a cerut viza pentru cantonamentul din Statele Unite ale Americii. Ten Hag va avea portarul pe care și l-a dorit”, a scris jurnalistul italian pe Twitter.

André Onana to Manchester United, it’s finally here we go! ????????????????

Clubs are closing in on the agreement then Onana will travel for medical tests and contract signing.

Man Utd set to request VISA for Onana for USA trip.

Ten Hag will have the new goalkeeper he wanted. pic.twitter.com/hWQX9svsMV