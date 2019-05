Ajax, pe 2 la fotbalisti promovati din Academie care joaca acum la prima echipa! Cine e pe primul loc si cine e ULTIMA, cu 0 jucatori produsi de club

Doar 4 echipe ramase in lupta pentru trofeul Champions League!

Ajax e senzatia sezonului in Liga. Olandezii le-au eliminat pe Real si Juventus si sunt acum la un pas de finala de la Madrid.

Englezii de la Times au facut un top al celor mai eficiente Academii pentru cluburile intrate in Champions League in acest sezon. Ajax e pe 2 la numarul jucatorilor promovati de la tineret! 40,9% dintre fotbalistii din lotul lui Ten Hag sunt produsi de club! Prima e Atletico Madrid, cu 48% din jucatori adusi din centrul de tineret. Bogatii de la City sunt pe 31, cu 4,8% dintre jucatori adusi de la echipa B, in timp ce Inter incheie clasamentul. Italienii n-au niciun component trecut pe la Primavera!