Adrian Ilie, dezvăluiri despre transferul de 1,7 milioane de euro al lui Gigi Becali: "Fotbalist de mare calitate!"

La începutul anului 2008, Steaua, actuala FCSB, îl cumpăra pe columbianul Dayro Moreno de la Once Caldas, pentru aproximativ 1.750.000 de euro. Sud-americanul avea atunci 23 de ani și venea din postura de câștigător al Copei Libertadores.

Adrian Ilie dezvăluie cum a ajuns Dayro Moreno la Steaua

Dayro Moreno este în continuare cel mai scump fotbalist străin cumpărat vreodată de Gigi Becali. La sosirea sa în România a contribuit și Adrian Ilie, cel care a ocupat funcția de manager sportiv la gruparea roș-albastră în perioada 2007-2008.

Într-un interviu acordat în presa columbiană cu ocazia amicalului România - Columbia, de la Madrid, "Cobra" a rememorat momentul sosirii lui Dayro Moreno. Fostul internațional a explicat de ce nu a reușit columbianul să se impună la Steaua și de ce a plecat după doar doi ani.

"La Steaua București am lucrat cu Dayro Moreno și Pepe Moreno. L-am ales pe Dayro pentru că avea și încă are mult talent. La momentul acela era tânăr. A jucat bine la noi, dar nu s-a adaptat la țară atât de repede pe cât am fi crezut.

Cu toate acestea, era un jucător de mare calitate și cred că avea suficientă calitate pentru a juca în Europa", a spus Adrian Ilie, pentru Caracol Radio.

La formația bucureșteană, Dayro Moreno a strâns 55 de meciuri și 13 goluri. Atacantul columbian a fost titular inclusiv în grupele UEFA Champions League din sezonul 2008/2009, când Steaua înfrunta Bayern Munchen, Fiorentina și Olympique Lyon.

În 2010, Dayro Moreno se întorcea la Once Caldas, iar Steaua încasa doar 600.000 de euro.

Pentru Dayro Moreno a fost singura experiență din Europa. Pe lângă cluburile din țara natală (Once Caldas, Junior FC, Atletico Nacional, Millonarios FC), columbianul a mai jucat în Brazilia (Athletico Paranaense), Mexic (Club Tijuana), Argentina (CA Talleres) sau Bolivia (Club Deportivo Oriente Petrolero).

Dayro Moreno a devenit recent cel mai bun marcator din istoria campionatului Columbiei

La aproape 39 de ani, pe care îi va împlini în septembrie, Dayro Moreno este în continuare fotbalist activ, la Once Caldas. Recent, atacantul a devenit cel mai bun marcator din istoria campionatului Columbiei, cu 225 de goluri în campionatul intern.

Ținta lui Dayro este acum titlul de cel mai prolific marcator columbian din lume din toate timpurile!

Recordul încă îi aparține celebrului Victor Aristizabal, fostul vârf de la Valencia, Sao Paulo sau Santos prezent și la Campionatele Mondiale din 1994 și 1998, când Columbia a fost adversara României.

Aristizabal a marcat 346 de goluri, față de cele 334 până acum ale lui Dayro.