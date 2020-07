Accident INFIORATOR pentru un jucator de fotbal brazilian! A cazut in prapastie cu masina! Ce s-a intamplat cu fotbalistul

Un fotbalist brazilian a fost protagonistul unui accident spectaculos.

Henrique Pacheco Lima s-a rasturnat cu masina sa intr-o rapa din apropiere de Mirante do Jatoba. Potrivit publicatiei Ole, autoturismul a cazut in gol 200 de metri, fiind distrus in totalitate. Din fericire, fotbalistul s-a dovedit a fi extrem de norocos.

Mijlocasul imprumutat la Fluminense nu a suferit rani grave, medicii fiind uimiti de faptul ca acesta prezenta doar rani superficiale.

Salvatorii s-au chinuit mai bine de 5 ore pentru a-l scoate din prapastie, iar seful echipei care a fost la fata locului a declarat ca "posibilitatea de a scapa cu viata dintr-un asemenea accident este minima".

Aceasta este rapa in care Henrique s-a rasturnat cu masina: