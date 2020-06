"E un meci al orgoliilor! Sper sa fie la fel de frumos ca in vremurile bune!" Cosmin Contra si-a ales favorita in DERBY! Ce spune despre accidentarile ros-albastrilor

Cosmin Contra a vorbit la PRO X despre derby-ul dintre Dinamo si FSCB.

Dinamo va juca in aceasta seara, de la 20:00, in Cupa Romaniei, cotra lui FSCB. Ambele echipe trec prin momente deficile. Dinamo se afla in pe locul 13 in playout-ul Ligii 1 si este la un pas de retrogradere. FCSB nu mai are sanse la titlu, iar la echipa lui Bogdan Vintila a aparut un val de accidentari.

Cosmin Contra a vorbit despre meciul din aceasta seara si a declarat ca isi doreste ca Dinamo sa obtina victoria.

"Diseara e un meci al orgoliilor, e un derby, speram sa vedem un meci frumos ca in vremurile de demult, sa fie spectacol si sper ca Dinamo sa castige. Cred ca lotul FCSB-uului e destul de numeros, valoros si nu conteaza 3-4 absente, chiar daca sunt jucatori importanti. Cei care vor intra pe teren cred ca vor face tot sa castige acest meci, ma refer aici la jucatorii ambelor echipe. Sper sa vad un meci frumos diseara, un derby cu ritm, cu ocazii si cu Dinamo castigand", a declarat fostul selectioner al Romaniei pentru PRO X.

