A scris istorie in Anglia, dar nu mai poate evita FALIMENTUL! Cea mai cunoscuta echipa romaneasca din diaspora, in prag de DESFIINTARE! Marturisiri emotionante

Pandemia de coronavirus a afectat grav sportul din punct de vedere financiar.

Echipele din ligile inferioare sunt cele mai afectate, iar fotbalistii acestora risca sa ramana fara job. Acesta este, din pacate, si cazul celei mai cunoscute echipe romanesti din diaspora.

FC Romania a ajuns in pragul desfiintarii din cauza crizei provocate de noul coronavirus. Clubul condus de Ionut Vintila, care a ajuns in sezonul 2014/15 pana in turul 2 al Cupei Angliei, nu se mai poate salva de la faliment.

Potrivit Eurosport, managerul echipei a vorbit cu ochii in lacrimi despre situatia dramatica in care se afla cei porecliti 'The Wolves'.

"Din pacate, lucrurile nu s-au imbunatatit, dimpotriva, s-au inrautatit. Pare ca ni s-au inchis toate posibilitatile de a ne continua activitatea. Totusi, speram in ultimul moment sa vina cineva, sa apara cineva sa ne ajute sa ne continuam activitatea, sa preia clubul. Sunt deschis la orice fel de intelegere numai ca aceasta echipa sa-si continue parcursul pentru ca este pacat. Am ajuns in aceasta situatie dupa 14 ani de activitate.

Din punctul meu de vedere, este cea mai cunoscuta din diaspora si a ajuns sa fie foarte aproape sa-si inchida portile. Sunt foarte pesimist din acest punct de vedere. Pandemia ne-a afectat cel mai mult. Sponsorii care ne-au ajutat in trecut au si ei problemele lor si nu ne pot ajuta. Simt ca nu am nicio iesire si in niciun an nu mi-a fost usor. An de an am incercat sa aduc tot ce trebuie pentru a ne continua activitatea.

Noi suntem acum in liga a opta. Am inceput in liga a 17-a, am avut multe promovari succesive. Cred ca 60% din componentii echipei sunt romani. Vin de placere, vin pentru ca simt ceva pentru aceasta echipa", a declarat Ionut Vintila.