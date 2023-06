90 de milioane de euro anual nu sunt de ajuns! Un bărbat de 30 de ani i-a lăsat lui Neymar moștenire întreaga sa avere

Superstarul brazilian, care rămâne cel mai scump transfer din istoria fotbalului, după ce PSG a plătit 222 de milioane către Barcelona, s-a aflat în centrul atenției în ultimele săptămâni. Fotbalistul a recunoscut public că și-a înșelat partenera însărcinată, a fost și amendat în Brazilia, iar acum se află din nou în prim-plan.

Forbes a anunțat recent că încasările anuale ale lui Neymar se ridică la 90 de milioane de euro, datorită salariului, care este unul dintre cele mai mari din lotul lui PSG, dar și campaniilor de publicitate. Averea sa ar putea să se mărească însă, după ce un bărbat de 30 de ani s-a decis să îi facă testament.

Tânărul care îi lasă averea sa moștenire lui Neymar

Într-un interviu acordat publicației braziliene Metropoles, bărbatul a explicat că nu are cui să lase averea sa, argumentându-și motivele pentru care a făcut testamentul pe numele lui Neymar.

„Chiar dacă am aproape 31 de ani nu stau foarte bine cu sănătatea și am văzut că nu am pe nimeni căruia să îi las lucrurile mele în cazul în care dispar. Îmi place Neymar, mă identific mult cu el. Și eu sufăr de defăimare, vin dintr-o superfamilie și relația pe care o are cu tatăl său îmi amintește de cea pe care eu o aveam cu al meu, care a murit. Însă, mai presus de orice, știu că nu caută avere, ceva ce e foarte rar astăzi.

Aș detesta ca averea mea să ajungă pe mâna guvernului sau la rude cu care eu nu mă înțeleg”, a declarat acesta citat de sport.es.