10 octombrie, Ziua Messi! Anunțul făcut de sponsorul campionului mondial

Superstarul argentinian a părăsit fotbalul european după ce a devenit campion mondial și a semnat cu Inter Miami, gruparea americană al cărei acționar este și David Beckham. Leo Messi s-a despărțit de Paris Saint-Germain în iunie 2023, când i-a expirat contractul, plecând astfel din Europa la 18 ani distanță de la debutul său în fotbalul mare, alături de FC Barcelona.

La doar un an după ce și-a făcut apariția în fotbalul european, Leo Messi a început să colaboreze cu Adidas, unul dintre cele mai mari brand-uri de echipamente sportive din lume. În 2017, argentinianul a semnat un contract de colaborare pe viață cu firma nemțească, deși de-a lungul carierei a îmbrăcat echipamente de la rivalul Nike pentru echipele la care a evoluat.

Odată cu transferul la Inter Miami s-a scris că contractul lui Leo Messi include o clauză prin care încasează profit pe bază de acțiuni. Adidas a făcut de-a lungul timpului campanii speciale care l-au avut pe campionul mondial în prim-plan, inclusiv pe perioada Mondialului din Qatar.

De această dată, sponsorul german al lui Messi a făcut un anunț cu totul special, cu ocazia zilei de 10 octombrie. Adidas a anunțat că data 10.10 va fi numită oficial Ziua Messi, ca celebrare a numărului purtat pe tricou de superstarul argentinian.

„10/10. o zi. un număr. the goat. de astăzi vă anunțăm că 10/10 este oficial Ziua Messi. rămâneți aproape pentru ce urmează. nu sunteți pregătiți”, se arată în descrierea postării în care Leo Messi apare.

a day. a number. the goat.

we introduce from today that 10/10 is officially Messi Day. stay tuned for what's to come. you’re not ready. pic.twitter.com/nRw3VWZf13