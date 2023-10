Răsturnare spectaculoasă de situație în cazul revenirii lui Leo Messi la Barcelona!

Cu două etape înainte de finalul sezonului regulat, Inter Miami a pierdut orice șansă pentru accederea în play-off. Messi&Co. se vor pregăti pentru meciurile cu Charlotte, programate pe 19 și 22 octombrie, după care va urma o pauză lungă, deoarece campionatul din Major League Soccer se desfășoară pe parcursul unui an calendaristic.

Chiar dacă s-a zvonit inițial că nu există nicio șansă pentru revenirea lui Leo Messi la Barcelona cel puțin sub formă de împrumut, publicația catalană Sport vine cu un anunț important pentru fanii campioanei Spaniei.

În vară, după ce și-a dat acordul pentru a semna cu Inter Miami, Leo Messi a oferit un interviu pentru sursa citată în care a spus că și-a dorit, inițial, să revină la Barcelona după cei doi ani la PSG, dar în cele din urmă a ales o experiență în MLS.

Acum, Inter Miami ar fi gata să-i respecte dorințele lui Leo Messi și să negocieze un împrumut la Barcelona, dacă starul argentinian își dorește să revină la clubul său de suflet.

???? Inter Miami will respect Leo Messi's wishes and negotiate if he wants to go on loan to Barcelona.

(Source: @sport) pic.twitter.com/KhXnEtWrCR