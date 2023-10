Surpriză uriașă: după ce transferul la Barcelona a devenit imposibil, Leo Messi poate ajunge la alt club!

Cu două etape înainte de finalul sezonului regulat, Inter Miami a pierdut orice șansă pentru accederea în play-off. Messi&Co. se vor pregăti pentru meciurile cu Charlotte, programate pe 19 și 22 octombrie, după care va urma o pauză lungă, deoarece campionatul din Major League Soccer se desfășoară pe parcursul unui an calendaristic.

Presa din Spania a scris despre motivul pentru care un împrumut la Barcelona în această perioadă ar fi imposibil, iar acum a apărut o variantă-surpriză. Sport.es scrie că cluburile din Arabia Saudită vor încerca să-l aducă sub formă de împrumut pe Messi pentru câteva luni.

Înainte de a se transfera la Inter Miami, Messi a fost dorit de Al-Hilal, dar a refuzat propunerea venită din partea arabilor, chiar dacă salariul ar fi fost unul fabulos.

