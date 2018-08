PAOK - BENFICA | Razvan Lucescu e sigur de calificarea in grupele UEFA Champions League: "Acasa suntem o forta! Va fi o atmosfera fantastica!"

In aceasta seara vor fi ocupate ultimele 3 locuri ramase pentru grupele UCL. Joi seara va avea loc tragerea la sorti.

PAOK Salonic este la un pas de grupele UEFA Champions League. Dupa ce le-a eliminat pe FC Basel si Spartak Moscova, PAOK mai incearca o surpriza - dupa 1-1 la Lisabona, PAOK spera sa o elimine si pe Benfica. Echipa lui Razvan Lucescu n-a mai pierdut un meci din luna martie.

"Acasa suntem o adevarata forta. Am castigat toate meciurile oficiale, cel putin de cand sunt eu antrenor aici. De anul trecut, avem doar victorii. Asta inseamna ca am si marcat in fiecare meci. Va fi o atmosfera fantastica, sunt sigur de acest lucru.

Fiecare zi este importanta, fiecare meci conteaza pentru noi. Ne calificam si jucam ca sa castigam meciul cu Benfica" a spus Razvan Lucescu pentru Telekom Sport.

Tosca: "Fanii sunt extraordinari!"

Alin Tosca a ajuns in aceasta vara la PAOK Salonic si spera sa joace in grupele UEFA Champions League. Acesta a fost unul dintre motivele pentru care a ales-o pe PAOK.

"Am ajuns intr-un moment foarte important al clubului. Ar fi pentru prima data in istorie cand ar juca in grupele Ligii Campionilor. M-a atras foarte mult faptul ca echipa joaca in cupele europene. In al doilea rand, Razvan Lucescu este antrenor si ma cunoaste foarte bine. in plus, fanii de aici sunt extraordinari.



Avem o echipa foarte buna, sunt multi jucatori cu experienta, iar atmosfera este incredibila. Eu cred ca sunt cei mai buni fani din Grecia, iar ei ar trebui rasplatiti cu o calificare" a spus Tosca pentru Telekom Sport.

Ajax Amsterdam, Young Boys Berna si AEK Atena s-au calificat in grupele UEFA Champions League. In aceasta seara mai au loc partidele:

FC Salzburg - Steaua Rosie Belgrad (0-0 in tur)

PSG Eindhoven - BATE Borisov (3-2 in tur)