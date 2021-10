Fost campion mondial la box, tâlhărit în fața unui magazin din Londra!

Celebrul Chris Eubank, considerat unul dintre cei mai buni boxeri britanici din toate timpurile, a fost tâlhărit în fața unei bănci Barclays situată pe bulevardul Edgware Road, în centrul Londrei. Fostului campion mondial i-a fost smulsă din mână o geantă Louis Vuitton de 500 de lire sterline, în care avea acte, bani, obiecte personale și un baton de ciocolată. Acesta a spus că genta de mână avea valoare sentimentală, pentru că fusese cumpărată în 1992, îl însoțise la multe evenimente importante din viața sa și firma franceză nu mai produce acest model. Poliția londoneză a fost alertată, dar nu a putut da încă de urma hoțului.

"Parcă era un sprinter profesionist cu bastonul de ștafetă în mână"

"Nu mi-a venit să cred. Am rămas blocat. Nu cred că știa cine sunt, pentru că altfel nu ar fi încercat. Cred că s-a uitat atent doar la pradă. Totul s-a întâmplat în câteva secunde și a rupt-o la fugă pe stradă, de parcă era un sprinter profesionist cu bastonul de ștafetă în mână. Până m-am dezmeticit, el se făcuse nevăzut. Tipul era bine îmbrăcat, nu mi-a atras atenția. Este o caracteristică a vremurilor pe care le trăim. Dacă nu le-a păsat să mă tâlhărească pe mine, nimeni nu e imun la infracțiuni", a spus Eubank.

A fost campion mondial la box profesionist

Chris Eubank (55 ani) a deținut titlurile mondiale WBO la categoriile semimijlocie și mijlocie. Între 1985 și 1998, el a disputat 52 de meciuri la profesioniști, câștigând 45 de lupte (23 prin KO), pierzând 5 (1 KO) și înregistrând 2 remize. Londonezul este considerat unul dintre cei mai valoroși boxeri din istoria Marii Britanii, fiind celebru pentru "bărbia de granit" și ușurința cu care trecea peste lovituri puternice ale adversarilor. De-a lungul carierei, a avut dueluri epice cu adversari puternici, precum Joe Calzaghe, Nigel Benn, Michael Watson, Gary Stretch sau Lindell Holmes.

Eubank este și personalitate TV

Fostul sportiv este cunoscut și ca personalitate TV, participând la emisiuni ca "I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!", "Celebrity Big Brother" sau "Celebrity Gogglebox". Chris Eubank Jr., fiul său, este și el un boxer de succes, campion mondial WBA și IBO la categoriile mijlocie și semijlocie. În iulie 2021, Sebastian Eubank, un alt fiu care practica boxul, a decedat din cauza unui atac de cord, în timp ce se afla în vacanță în Dubai cu soția.