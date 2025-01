Angajații lui Floyd Mayweather de la sala sa de fitness din Los Angeles au pichetat clădirea în care funcționează aceasta și au protestat din cauză că nu au mai fost plătiți în ultimele săptămâni.



Au acuzat compania lui Mayweather de sclavie modernă

O parte a personalului sălii din Highland Avenue au afișat pancarte în care acuză compania Money Team că oferă condiții de lucru de sclavie modernă ("modern-day slavery") și că nu este solvabilă ("The $ Team has no $"). Protestatarii spun de asemenea că firma faimosului boxer încalcă legislația muncii din statul California, dar și că reprezentanții acesteia au încercat să le închidă gura.



"Cine știe dacă el e conștient de problemă? Noi nu știm. Ni s-a spus să nu ne plângem de neplata salariilor, de faptul că sala se poate închide, atunci când el a făcut o vizită, în urmă cu două săptămâni. Am fost amenințați să păstrăm tăcerea despre aceste chestiuni. Nu știm dacă este informat, dar ar trebui să aibă informații, pentru că sunt banii și imaginea lui în joc", s-au plâns salariații.



"Pretty Boy", unul dintre marii sportivi din istoria boxului profesionist

Floyd Joy Mayweather Jr. (47 de ani), supranumit "Money", "Pretty Boy" și "TBE" ("The Best Ever"), este considerat unul dintre cei mai valoroși boxeri la categoriile ușoare din istoria boxului profesionist. Acesta are o medalie de bronz la JO 1996 (Atlanta), iar la profesioniști a strâns 50 de victorii în tot atâtea meciuri, dintre care 27 terminate prin KO.



A deținut centurile mondiale la categoriile super pană (WBC), ușoară (WBC, The Ring, WBC Emeritus, WBC Diamond), super ușoară (WBC), mijlocie mică (IBF, WBC, WBA Super, IBO, IBA, The Ring) și semimijlocie (WBC, WBA Super, The Ring). A avut meciuri spectaculoase cu Genaro Hernandez, Gregorio Vargas, Diego Corrales, Jose Luis Castillo, Arturo Gatti, Oscar De La Hoya, Ricky Hatton, Juan Manuel Marquez, Shane Mosley, Manny Pacquiao, Miguel Cotto, Canelo Alvarez, Marcos Maidana, Victor Ortiz, Andre Berto și Conor McGregor.



A avut parte și de probleme legale. În 2002, 2004 și 2011 a fost condamnat pentru violență domestică și hărțuire, iar în 2005 a primit 90 de zile de închisoare pentru agresarea unui agent de pază. În 2018 s-a înțeles cu Securities and Exchange Commission (SEC), după ce primise criptomonede nedeclarate. În 2022 a scăpat de condamnare din lipsă de probe, după ce făcuse reclamă pentru compania EthereumMax, acuzată de fraudă, împreună cu personalitatea tv Kim Kardashian și cu baschetbalistul Paul Pierce. Boxerul american are o avere estimată la 1.2 miliarde de dolari.



Foto - Getty Images