Nu m-a pus în dificultate o secundă, el abia aștepta să se termine meciul și să scape. Așa am simțit. Arbitrii l-au preferat pe el, era prima dată când s-a băgat mașina de punctat la acea vreme și regulamentul era să se puncteze doar brațul din spate. După s-a modificat. Am dat serii de lovituri în stomac, dar nu s-au punctat.

(N.r. – Te-ai mai întâlnit cu Mayweather?) Nu m-am mai întâlnit cu el, dar mai discutam pe Facebook. Eu nu postez pe Facebook, nu sunt genul, dar prietenii mai postau, mai scriau că eu l-am bătut pe Mayweather. După ceva timp, nu am mai dat de el. Eu nu am pus niciodată pe Facebook că am făcut, că am dres, doar prietenii mei puneau.

Nu am găsit filmarea cu meciul... sunt atâția ani”, a spus fostul sportiv în emisiunea Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu.